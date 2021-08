Gkn, proposte 13 settimane Cig per lavoratori di Firenze: azienda valuta

Ansa

Gkn valuterà la proposta del viceministro Alessandra Todde di 13 settimane di cassa integrazione per i 422 lavoratori di Firenze come passaggio funzionale a una reindustrializzazione dello stabilimento. Lo ha detto la Todde in conferenza stampa al termine del tavolo con le parti. "Il fatto di aver sospeso il tavolo e di non aver avuto la chiusura netta che c'è stata la volta scorsa è sicuramente qualcosa di diverso, una cosa importante", ha aggiunto.