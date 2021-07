Gkn, Orlando: azienda assicura confronto con parti sociali 

ansa

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha ottenuto rassicurazioni dalla rappresentanza italiana del gruppo Gkn sull'apertura del confronto con le parti sociali: "I vertici dell'azienda mi hanno dato garanzia in questo senso", ha spiegato Orlando, sottolineando come tuttavia questo non faccia "venir meno la preoccupazione, ma è essenziale avviare il confronto e avere un luogo dove cercare di modificare la scelta dell'azienda".