Giorgetti: "L'Ue faccia mea culpa, sull'automotive ha fatto un disastro"

E' necessario "che in sede di Unione europea ci si dia un profilo diverso, assolutamente necessario, data la fase geoeconomica e geopolitica". Lo ha detto in Senato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sottolineando che si tratta di "un grave problema, e anche nel recente consiglio informale di Copenaghen ne abbiamo discusso". Il ministro ha però sottolineato che "qualche mea culpa l'Ue stessa deve farselo. Anzi, ha cominciato a farlo, basta pensare al processo di transizione green, in particolare su automotive, che è stato totalmente un disastro e che ha affossato l'industria europea. Bisogna considerare anche quello che si è sbagliato".