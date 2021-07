Gkn e Gianetti Ruote, Giorgetti: licenziamenti? Inevitabili, ma non così

ipa

"Purtroppo è inevitabile che queste cose accadano, però non possono succedere in questo modo perché noi abbiamo in mente di 'fare il west' non il 'far west'". Così il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha risposto a chi gli chiedeva su come reagirà il governo ai licenziamenti annunciati da Gkn di Campi Bisenzio in Toscana e della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in Brianza.