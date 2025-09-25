Giorgetti: "Giù spesa improduttiva per spazio al taglio delle tasse"

"Lo sforzo che abbiamo dichiarato dall'inizio per la finanza pubblica è che migliorando le condizioni di fiducia del mercato finanziario nei confronti del Paese, le condizioni di finanziamento del nostro enorme debito pubblico sarebbero migliorate, come sono migliorate: questo genera - e non si vede con evidenza - anche un risparmio degli interessi sul debito pubblico, che ho sempre detto sono la spesa più odiosa in assoluto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Possibilmente questa spesa improduttiva deve essere ridotta al massimo per creare gli spazi per la spesa produttiva meritoria o per ridurre le imposte. E questo è un impegno che si traduce con risultati anche sul lungo periodo e su cui siamo assolutamente determinati a continuare", ha spiegato.