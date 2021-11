Giappone, Pil giù dello 0,8% nel terzo trimestre del 3% in un anno

ansa

L'economia giapponese nel terzo trimestre (luglio-settembre) si è contratta dello 0,8%, oltre le stime degli analisti e in scia alla riduzione dei consumi causata dalla pandemia di Covid. Su base annualizzata la contrazione è invece del 3%. Si tratta del primo calo in due trimestri per la terza economia mondiale. Le spese per consumi in Giappone, che contribuiscono al 60% della formazione del Pil, sono scese dell'1,1%.