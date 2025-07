Germania: "Poco trasparenti le restrizioni della Cina all'export delle terre rare"

"Purtroppo, noi, e soprattutto le nostre aziende, siamo attualmente preoccupati per le restrizioni unilaterali e spesso poco trasparenti all'esportazione di terre rare". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in conferenza stampa con il suo omologo cinese Wang Yi a Berlino. "Questa incertezza sta danneggiando le nostre relazioni commerciali e anche l'immagine della Cina in Germania come partner commerciale affidabile in generale. Le soluzioni individuali non saranno sufficienti in questo caso e non ripristineranno la fiducia perduta. Ecco perché è stato positivo affrontare questo problema oggi e siamo sulla buona strada per trovare insieme soluzioni sostenibili che garantiscano l'allentamento delle tensioni, così urgentemente necessario", ha precisato.