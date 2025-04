Germania, istituti tedeschi tagliano stime: Pil 0,1% 2025

Gli istituti economici tedeschi giudicano l'economia della Germania in "profonda crisi" e rivedono significativamente al ribasso le loro previsioni autunnali, nelle stime di primavera.Per l'anno 2025, prevedono ora solo un leggero aumento del prodotto interno lordo (corretto per i prezzi) dello 0,1% nel 2025. Per l'anno 2026, si legge in un comunicato divulgato dagli stessi istituti che stanno presentando il loro rapporto a Berlino, prevedono una notevole accelerazione della crescita all'1,3%.