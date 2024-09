In luglio gli ordini alle fabbriche tedesche sono cresciuti del 2,9% su base mensile contro una stima degli analisti di un calo dell'1,6%. In giugno l'aumento era stato del 4,6%. In un confronto a tre mesi, meno volatile, i nuovi ordini da maggio a luglio 2024 sono aumentati dell'1,7% rispetto ai tre mesi precedenti.