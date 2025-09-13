Logo Tgcom24
Germania, entro 2030 a rischio 98 mila posti di lavoro in industria automobilistica

13 Set 2025 - 06:50
© Twitter

In Germania entro il 2030 potrebbero essere tagliati nell'industria automobilistica fino a 98mila posti di lavoro. E' quanto emerge da uno studio redatto dall'Istituto economico tedesco (Iw) e commissionato dal ministero federale dell'Economia e dell'Energia.

