Germania, Bundesbank: "L'economia potrebbe essere in recessione"

L'economia tedesca potrebbe essere entrata in recessione, anche se non profonda. E' quanto afferma la Bundesbank, secondo cui "il Pil potrebbe essersi ridotto nuovamente nel terzo trimestre del 2019", dopo il -0,1% del secondo trimestre. L'export continua a soffrire e gli indicatori di fiducia non fanno intravedere una svolta immediata. La banca centrale tedesca scongiura però l'allarme, sottolineando che non si parla di recessione profonda.