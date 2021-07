Gentiloni: "Ottimista su un accordo sulla tassa globale"

ansa

Sono "ottimista su un accordo sulla tassa globale". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni. "Coopereremo con gli Usa sulla digital tax europea", ha spiegato il commissario, sottolineando che la questione "non è una minaccia per un accordo globale". Poi ha aggiunto che "per una tassazione 'green' è ora o mai più".