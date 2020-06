Generali entra in Cattolica che in Borsa festeggia sospesa al rialzo: +41%

Le Borse europee partono deboli, dopo i ribassi di ieri di Wall Street e sulla scia delle perdite delle piazze asiatiche. Milano apre a -0,62%, vola il titolo di Cattolica a +41%, dopo l'accordo con Generali, Francoforte -0,54%, Parigi -0,93%, Madrid -1,01% e Londra -1,03%. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo, con l'indice Nikkei a -1,2%, risentendo dei timori per una ripresa dell'epidemia di Covid-19.

BALZO DI CATTOLICA DOPO ACCORDO CON GENERALI

Il titolo di Cattolica non fa prezzo in avvio, per poi entrare in contrattazione a +41% dopo l'accordo di partnership strategica con Generali che sottoscriverà un aumento di capitale da 300 milioni di euro, al prezzo di 5,5 euro per azione e avrà il 24,4% della compagnia. Il titolo di Generali, invece, apre leggermente in ribasso (-0,2%). L'accordo prevede una partnership strategica che si trasformerà in spa nel 2021.

TIMORI PER NUOVI CONTAGI

In un clima di rinnovata avversione al rischio, gli investitori restano preoccupati per una seconda ondata di contagi, soprattutto negli Stati Uniti dove i nuovi casi sono in costante ascesa. Si temono le conseguenze per l'economia, a maggior ragione dopo che ieri il Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale.

PETROLIO IN CALO

Il prezzo del greggio ieri ha registrato il calo più marcato delle ultime due settimane. Sulle quotazioni pesa anche il dato, in aumento, delle scorte americane, oltre ai dubbi sulla ripresa della domanda. Il Wti agosto è in calo dello 0,7%, a 37,74 dollari, mentre il Brent a pari scadenza è scambiato a 39,88 dollari (-1,07%).

SPREAD IN LIEVE RIALZO

Avvio in leggero rialzo per lo spread che ha aperto gli scambi a 172 punti base, rispetto ai 170 pb segnati alla chiusura di ieri sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Si muove di poco il rendimento del Btp decennale che tocca l'1,28%, dall'1,27% di ieri.

Contenuto a cura di Financialounge.com