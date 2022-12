Gas, von der Leyen: "Europa al sicuro per l'inverno"

Gli stoccaggi di gas in Europa sono stati riempiti al 96% all'inizio di novembre e "questo significa che siamo al sicuro per questo inverno".

Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che "parallelamente abbiamo lavorato su una serie di misure per abbattere i prezzi". Previsto inoltre un contributo di solidarietà sugli extra-profitti delle compagnie energetiche "che genererà quasi 4 miliardi di euro in Italia già nel 2023, per sostenere le famiglie fragili e le imprese".