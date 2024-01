Gas, il prezzo scende: toccati livelli del novembre 2021

Il gas si riporta ai prezzi del novembre del 2021 sotto quota 32 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam.

Grazie a scorte che nell'Ue si mantengono sopra l'84% a 967 TWh, i contratti future sul mese di febbraio cedono l'8,82% a 31,5 euro al MWh. Restano sopra al 90% a 224 TWh le scorte in Germania, mentre in Italia sono scese sotto la soglia dell'80% (79,49% a 156,56 TWh). Restano sopra all'80% anche in Francia, ma con soli 108,35 TWh immagazzinati.