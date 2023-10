Gas, Pichetto: "Chiederò il rinnovo del price cap per un anno"

"A dicembre scade il price cap sul gas, io chiederà che sia rinnovato per un anno".

Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, in vista del Consiglio Ambiente Ue, che si terrà domenica in Lussemburgo. "Il rinnovo per un anno del price cap sul gas - ha aggiunto - significa avere una spada di Damocle di sospensione delle quotazioni, qualora qualcuno esageri con il profitto e le speculazioni. Ed è un rischio che c'è sempre nel mercato mondiale".