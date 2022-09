Gas, Federpetroli: paradosso stoccaggio al 90% ma stringere i denti

"Sul Piano di razionamento illustrato dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani siamo alquanto stupiti.

Abbiamo contribuito a stoccare gas fino a giungere al 90% di capacità, un buon risultato in pochi mesi, stretto accordi con altri paesi come l'Algeria, Congo, Angola, Mozambico, Qatar e pure dovremo impostare i termostati con qualche grado in meno". Lo dice a LaPresse Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli, aggiungendo: "A questo punto qualcosa tra noi dell'industria petrolifera ed il Ministero della Transizione Ecologica non quadra".