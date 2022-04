Gas, Di Maio: "Dopo Algeria prossima intesa con il Congo"

"L'Italia ha tanti partner disponibili ad aumentare la partnership energetica con noi.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La firma dell'accordo che abbiamo fatto con Draghi lunedì in Algeria per 9 miliardi di metri cubi è solo la prima di una serie di accordi che saranno firmati a partire dalla visita del presidente del Consiglio la settimana prossima in Congo, dove raccoglieremo i frutti di un lavoro fatto per la diversificazione energetica", ha aggiunto.