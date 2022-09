Gas, Cingolani: stoccaggi all'88%, firmato per andare oltre il 90%

Per quanto riguarda gli stoccaggi del gas, "in questo momento siamo all'87,87%, quasi all'88%.

Ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%. Lo ha reso noto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a New York a margine dell'evento Youth4Climate. "Raggiungere un livello del 92-93% servirebbe per avere in inverno più flessibilità", ha aggiunto.