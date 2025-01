Il gas chiude sopra i 50 euro, sui massimi da ottobre 2023

Il prezzo del gas chiude sopra i 50 euro al megawattora, sui massimi da ottobre 2023. Sul rialzo delle quotazioni pesa lo stop dei flussi russi via Ucraina, l'interruzione di un impianto di Gnl in Norvegia (che durerà fino al 9 gennaio), e temperature più rigide rispetto agli altri anni. A fine giornata ad Amsterdam il prezzo registra un rialzo del 2,83% a 50,27 euro al megawattora. Numerosi operatori del settore ritengono che l'interruzione dei flussi dalla Russia impatterà in modo considerevole su diversi Paesi dell'Europa centrale, provocando un aumento dei prelievi dai siti di stoccaggio.