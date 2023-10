Gas, Arera: nuovi aumenti in bolletta, +4,8% a settembre

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (ottobre 2022-settembre 2023) è di 1.459 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 13,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (ottobre 2021-settembre 2022).

Confermati per settembre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Il 28 settembre l'Arera aveva comunicato l'aggiornamento della tariffa dell'elettricità sul mercato tutelato, che è salita del 18,6% nel quarto trimestre del 2023 rispetto al trimestre precedente.

Il decreto legge Energia, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 settembre, prevede da ottobre a dicembre un contributo straordinario (crescente con il numero dei componenti familiari) per chi già riceve il bonus elettrico, cioè le famiglie con livello Isee fino a 15mila euro (30mila euro per le famiglie numerose). Lo stanziamento totale è di 300 milioni di euro.