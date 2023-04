Gas, Arera: spesa annuale per una famiglia di 1.560 euro (+0,7%)

Con la riduzione a marzo del prezzo del gas, la spesa media per una famiglia nell'anno aprile 2022-marzo 2023 risulta pari a 1.560,7 euro, cioè lo 0,7% in più rispetto ai 12 mesi precedenti.

E' quanto fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ricordando che, come previsto dalla legge di Bilancio, per tutto il primo trimestre 2023, Arera "ha già azzerato gli oneri generali di sistema per il gas", "oltre la riduzione Iva sul gas al 5%".