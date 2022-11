Gas, Arera: "Non abbassare la guardia, le bollette risaliranno"

"Il costo del gas per ottobre registra un calo rispetto al trimestre precedente, ma le percentuali non devono trarre in inganno.

Non abbassiamo la guardia". E' il monito del presidente di Arera, Stefano Besseghini, che avverte come "i valori rimangano molto alti rispetto al passato e, se è vero che hanno avuto un impatto modesto per le famiglie nel periodo estivo, determineranno bollette più impegnative con il crescere dei consumi della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggiore domanda dei mesi freddi. L'invito resta quindi quello a fare attenzione al risparmio e all'efficienza energetica".