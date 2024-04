G7 Trasporti, Salvini: "Ottenuta la neutralità tecnologica"

Lo afferma il ministro Matteo Salvini alla fine dei lavori che si sono tenuti a Milano. "Abbiamo approvato una dichiarazione di 67 punti - ha spiegato -, un lavoro abbastanza corposo con 2 passaggi sostenuti dal governo italiano, il 19 e il 40. Uno è sulla transizione ecologica, che il G7 conferma, però priva di ideologia, improntata al buon senso, tanto che al punto 19 si parla di 'neutralità tecnologica', che è quello a cui come Italia, come ministero e come partito abbiamo sempre puntato. Abbiamo parlato di nucleare, di biocarburante, perché non tutto è solo elettrico", ha aggiunto. Un G7 che il vicepremier ha definito "positivo, molto pragmatico".

Tgcom24

"Sono per il libero mercato - ha proseguito Salvini - però è chiaro che alcune regole imposte dall'Ue non ci mettono in condizione di competere ad armi pari con gli altri paesi. Quindi, mettere nero su bianco come G7 - e non come Matteo Salvini - che il fatto che si parli di risultati e di neutralità dal punto di vista tecnologico e si citino carburanti alternativi, il dialogo costruttivo con gli operatori privati, e i biocarburanti sostenibili significa lasciare aperto uno spazio anche al motore a combustione interna, altrimenti da qui a pochi anni sarà il suicidio economico".