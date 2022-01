Franco: Pil 2022 oltre il +4%, su bollette misure per evitare blocco ripresa

ansa

"Per il 2022 stimiamo una crescita superiore al 4% mentre il Pil 2021 si è attestato a +6,5%". Lo dice il ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo a Telefisco, organizzato dal Sole24ore. Sul tema del caro bollette aggiunge: "Abbiamo preso finora misure per 5,5 miliardi per contenere i costi dell'energia. Altri interventi potranno essere adottati in relazione all'evolvere della situazione", perché "bisogna evitare che blocchi la ripresa".