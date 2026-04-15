Made in Italy, un racconto che viaggia nelle aule universitarie attraverso la filatelia di Poste Italiane

© Ufficio stampa | La cartolina speciale dedicata all'Università Luiss
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Alla Luiss allestita una mostra per valorizzare la creatività, l'ingegno e l'identità produttiva italiana
Un viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del Paese. A Roma "Il Made in Italy in formato francobollo", la mostra dedicata ai francobolli del Made in Italy, allestita da Poste Italiane in collaborazione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e la Luiss Business School, che ha ricevuto il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Allestita nel chiostro dell'ateneo presso la sede di viale Romania, è stata inaugurata in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, alla presenza di rappresentanti dell'Università, di Poste Italiane e di alcune delle aziende coinvolte. Per l'occasione, sono intervenuti Giorgio Fossa, Presidente Luiss, Maurizio Tarquini, Direttore Generale Confindustria, Giovanni Machetti, Responsabile Poste Italiane - Filatelia e Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale e storica delle eccellenze italiane: un oggetto piccolo ma ad alta diffusione simbolica e con questa esposizione si vuole raccontare il Made in Italy attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente la creatività, l'ingegno e l'identità produttiva italiana; promuovere le eccellenze manifatturiere, artigianali e culturali del Paese, e sensibilizzare le nuove generazioni sulle professioni a esse legate.
L'esibizione si sviluppa in un percorso di forte impatto: ognuno dei sedici pannelli espositivi presenta un ingrandimento dell'emissione filatelica dedicata a un'azienda, quale riconoscimento del valore e del contributo offerto al sistema economico e culturale nazionale ed è accompagnato da un oggetto iconico e rappresentativo dell'azienda stessa; attraverso poi l’utilizzo di un QR code sarà possibile accedere a un contributo digitale relativo a ciascun francobollo. Protagonisti della mostra: Amerigo Vespucci, Bialetti, Borghi più belli d’Italia, Bronzi di Riace, Confindustria, Costituzione e diritto di voto alle donne, Ducati, Ferrero, Frecce Tricolori, Gucci, Il Sole 24 Ore, Lavazza, Luiss, Martini, Milano Cortina – Giochi Olimpici, Moto Guzzi, Pineider, Pino Daniele, Poste Italiane, Thun e Trenitalia. Per l'occasione sono stati realizzati anche una cartolina dedicata e un annullo speciale, che saranno disponibili per tutti i visitator.
La mostra sarà aperta anche al pubblico nei prossimi due fine settimana, sabato e domenica 18-19 e 25-26 aprile.