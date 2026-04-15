Made in Italy, un racconto che viaggia nelle aule universitarie attraverso la filatelia di Poste Italiane

L'esibizione si sviluppa in un percorso di forte impatto: ognuno dei sedici pannelli espositivi presenta un ingrandimento dell'emissione filatelica dedicata a un'azienda, quale riconoscimento del valore e del contributo offerto al sistema economico e culturale nazionale ed è accompagnato da un oggetto iconico e rappresentativo dell'azienda stessa; attraverso poi l’utilizzo di un QR code sarà possibile accedere a un contributo digitale relativo a ciascun francobollo. Protagonisti della mostra: Amerigo Vespucci, Bialetti, Borghi più belli d’Italia, Bronzi di Riace, Confindustria, Costituzione e diritto di voto alle donne, Ducati, Ferrero, Frecce Tricolori, Gucci, Il Sole 24 Ore, Lavazza, Luiss, Martini, Milano Cortina – Giochi Olimpici, Moto Guzzi, Pineider, Pino Daniele, Poste Italiane, Thun e Trenitalia. Per l'occasione sono stati realizzati anche una cartolina dedicata e un annullo speciale, che saranno disponibili per tutti i visitator.



La mostra sarà aperta anche al pubblico nei prossimi due fine settimana, sabato e domenica 18-19 e 25-26 aprile.