20 ottobre 2022 16:48

Milano, i lavoratori dell'azienda farmaceutica Valeas in piazza: "No all'ingiusto licenziamento collettivo"

I dipendenti della Società Valeas S.p.A., storica industria chimica e farmaceutica fondata nel 1934, hanno manifestato davanti alla sede di Milano di Assolombarda. "Siamo in fase di licenziamento collettivo. Dopo essere stati acquistati a luglio 2022 dalla società Neopharmed Gentili S.p.A., oggi rischiano il posto 34 lavoratori su 81, e tutto questo nonostante un fatturato in crescita. La mobilitazione è arrivata in seguito a quello che riteniamo un ingiusto comportamento nei confronti di una realtà come la nostra sana che nel corso degli anni ha perseguito utili crescenti a fronte del rispetto della dignità dei lavoratori", hanno sottolineato i dipendenti.

"Diciamo no a questi licenziamenti e chiediamo all'azienda di ricollocare i lavoratori perché è possibile farlo, basta volerlo", ha dichiarato Luigi La Delfa, delegato sindacale Cgil.

"Queste persone vengono mandate a casa per puro scopo speculativo. Questa non è imprenditoria, questo non è lavoro. Ma fondi di investimento che mandano in rovina aziende e lavoratori", affermano ancora i dipendenti Valeas.