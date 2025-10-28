Logo Tgcom24
Lagarde visita il mercato di Sant'Ambrogio a Firenze: "I prezzi del cibo devono calare"

"Sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa", ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea

28 Ott 2025 - 14:59
La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha sottolineato l'importanza di mantenere sotto controllo i prezzi dei beni alimentari, sottolineando che il loro andamento resta una priorità per l'istituto di Francoforte. Durante una visita al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, dove si trova in vista del consiglio direttivo della Bce, la numero uno dell'Eurotower ha voluto osservare da vicino l'andamento dei prezzi e confrontarsi con cittadini e commercianti. "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa", ha dichiarato Lagarde ai cronisti presenti. "Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo. Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante".

