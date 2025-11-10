Inps, card da collezione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del welfare

L'INPS ha lanciato al Lucca Comics & Games un gioco di carte collezionabili a tema fantasy, ideato per avvicinare i giovani ai suoi servizi principali. Niente draghi o mostri mitici: tra le carte protagoniste troviamo Bonus Asilo Nido, Congedo Parentale, NASpI, Calcolo Pensione, Estratto Conto Contributivo e altri "superpoteri" della burocrazia quotidiana. Un approccio ironico e smart per illustrare come l'INPS aiuti lavoratori, pensionati e disoccupati.