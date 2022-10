Fmi taglia Pil mondo 2023, nubi si addensano sull'economia globale | Anche l'Italia in recessione

Il Fmi conferma la crescita del 2022 al +3,2% ma rivede al ribasso quella del 2023 al 2,7% (-0,2 punti rispetto alle stime di luglio). "Il peggio deve ancora venire e per molti il 2023 sarà avvertito come recessione", afferma il capo economista del Fondo monetario internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas. Per quanto riguarda l'Italia, il Fmi rivede al rialzo la crescita: dopo il +6,6% del 2021, il Pil è atteso salire nel 2022 del 3,2%, cioè 0,2 punti in più rispetto alle stime di luglio (+0,9 punti su aprile).

Italia meglio della Germania -

Per il 2023 il Fondo taglia le sue previsioni di 0,9 punti percentuali (-1,9 punti su aprile), stimando una contrazione dell'economia del nostro Paese dello 0,2%. Nel 2022 l'Italia cresce così più della Germania (+1,5%) e della Francia (+2,5%). In Italia la ripresa dei servizi turistici e della produzione industriale nella prima meta' del 2022 ha contribuito a previsioni di crescita del 3,2% che è attesa "rallentare fortemente" nel 2023.

Italia in recessione tecnica -

In particolare per quanto riguarda il nostro Paese, il Fondo monetario, tramite il vice capo economista Petya Koeva Brooks, dice di attendere "che l'Italia entri in recessione tecnica nei trimestri a venire", prevalentemente a causa del forte contraccolpo dei rincari dell'energia e dell'alta inflazione sui redditi, "mentre i rischi" sulle prospettive economiche "sono al ribasso".

Governo, debito e bilancio -

Tempi duri attendono quindi il nuovo governo italiano pronto a insediarsi. "Come per molti altri Paesi - ha detto ancora Brooks - diciamo di assicurare supporto ai più vulnerabili, tenendo presente quali siano i margini di bilancio e assicurando che il debito sia orientato al declino". Secondo il capo economista del Fmi, Pierre-Olivier Gourinchas, comunque, "l'Italia è uno dei Paesi che hanno fatto meglio del previsto" sul 2022, grazie al un forte contributo del turismo, dell'attività in generale e anche delle costruzioni. "Prevediamo un forte indebolimento con una leggera contrazione il prossimo anno, dovuta ai prezzi dell'energia - ha spiegato - e al fatto che l'Italia ha una dipendenza sul gas, per la stretta monetaria nell'area euro e la debolezza della domanda", ha aggiunto.

Frena anche la Francia -

Il Fondo monetario dunque sottolinea la frenata di Francia e Germania. Il Pil tedesco si contrarrà il prossimo anno dello 0,3% (-1,1 punti percentuali rispetto alle previsioni di luglio) dopo aver segnato un +1,5% nel 2022 (+0,3 punti). La Francia invece è attesa crescere del 2,5% quest'anno (+0,2 punti) e dello 0,7% il prossimo (-0,3). Frenano anche la Spagna e la Gran Bretagna. L'economia britannica crescerà dello 0,3% nel 2023 (-0,2 punti) e quella spagnola dell'1,2% (-0,8).