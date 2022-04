Fmi: rischio recessione per Italia, Francia, Germania e Gb

Per "alcune delle più grandi economie europee, come Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, è prevista una crescita trimestrale molto debole o negativa alla metà del 2022".

Lo afferma il Fmi, il Fondo monetario internazionale, il quale stima per il nostro Paese un Pil a +2,3% quest'anno, +1,7% il prossimo e +1,3% nel 2024. "La guerra in Ucraina avrà severe conseguenze economiche per l'Europa, avendo colpito quando la ripresa dalla pandemia era ancora incompleta", sottolinea il Fmi.