Fmi, Pil dell'Italia rivisto al rialzo | Meglio di Germania e Francia nel 2023

La crescita di Eurolandia è prevista quest'anno al +0,9%. Secondo il Fondo, l'inflazione sta allentando la morsa ma resta elevata e al di sopra dei livelli pre-pandemia, a livello globale quest'anno al 6,8% dall'8,7% del 2022. Nel 2024 dovrebbe scendere al 5,2%. L'inflazione core, ovvero la misura dell'andamento medio dei prezzi che non tiene conto dei beni relativi all'energia e agli alimentari, è attesa calare "più gradualmente", scendendo dal 6,5% del 2022 al 6,0% del 2023 e al 4,7% del 2024. "Le banche centrali nelle economie con elevata e persistente inflazione core dovrebbero continuare a segnalare chiaramente il loro impegno a ridurre" i prezzi: "una politica restrittiva è necessaria fino a quando non ci saranno chiari segnali che l'inflazione core si sta raffreddando", osserva il Fmi .

Le stime di Francia e Germania

L'economia tedesca si contrarrà quest'anno più del previsto mentre quella francese crescerà dello 0,8%. Secondo le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale, il Pil della Germania si contrarrà nel 2023 dello 0,3%, più del -0,1% previsto in aprile. Nel 2024 invece crescerà dell'1,3%, ovvero 0,2 punti percentuali in più sulle previsioni precedenti. Il Fmi ha ritoccato al rialzo il Pil della Francia a +0,8% quest'anno (+0,1 punti), lasciando invariata a +1,3% la crescita del 2024. Per il Regno Uniti il Fmi prevede una crescita dello 0,4% quest'anno (+0,7 punti percentuali su aprile) e dell'1% il prossimo. Forte revisione al rialzo invece per l'economia spagnola nel 2023 +2,5%, ovvero un punto in più rispetto alle stime di aprile. La revisione al rialzo spagnola, così come quella italiana, sono legate al buon andamento dei settori dei servizi e del turismo.