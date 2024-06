Fmi: "La ratifica del Mes è una priorità per l'Eurozona"

La ratifica del Mes è "una priorità per l'Eurozona" per rendere operativo il backstop per il Fondo di risoluzione unico. Lo ha sottolineato il Fmi, nella conclusione della relazione annuale al termine delle ispezioni condotte in sede Ue. "Si dovrebbe dare priorità alle iniziative volte a promuovere l'unione bancaria, comprese quelle volte a rafforzare lo strumentario di gestione delle crisi e a introdurre un'assicurazione europea dei depositi". Un mercato dei capitali integrato "trarrebbe vantaggio da una maggiore armonizzazione della supervisione" e "da iniziative ambiziose degli Stati membri per promuovere la convergenza dei mercati finanziari".