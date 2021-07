Fmi: "Italia meglio della Germania, Pil a +4,9% nel 2021"

ansa

Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2021 e il 2022. Dopo la contrazione dell'8,9% nel 2020, quest'anno il Pil italiano è atteso in crescita del 4,9%, 0,7 punti percentuali in più rispetto al +4,2% previsto in aprile. Nel 2022 l'economia italiana dovrebbe crescere del 4,2%, lo 0,6% in più rispetto alle previsioni di aprile.