L'Fmi all'Italia: "Debito elevato, dovete intervenire subito"

Il debito italiano è elevato e crescerà ancora, superando il 140% del pil nel 2026. Per questo, secondo il Fondo monetario internazionale, sono necessari "aggiustamenti fiscali che inizino adesso e che siano graduali e sostenuti" in modo da preservare la crescita economica. Nel rapporto sul Fiscal Monitor, l'Fmi lancia l'allarme debito globale e invita i governi ad agire subito perché ritardare potrebbe rivelarsi costoso. "Nelle nostre previsioni il livello del debito dell'Italia è alto e si prevede che continui ad aumentare. Quindi nelle nostre previsioni non ci attendiamo" che il rapporto "debito-pil scenda, ma anzi ci aspettiamo che aumenti", ha detto Davide Furceri, capo divisione del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo.