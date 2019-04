Fisco, ultimi giorni per aderire alla rottamazione: 1 milione di domande

Chi vuole aderire alla pace fiscale ha ancora pochi giorni di tempo per presentare la domanda. Martedì 30 aprile scade la possibilità di fare richiesta per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale di ottobre e per il saldo e stralcio delle mini-cartelle introdotto dalla Manovra. Le adesioni potrebbero anche superare il milione. Oltre che agli sportelli delle Entrate, le domande si possono presentare anche online.