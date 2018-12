Fisco, niente cartelle per Natale: 225mila atti restano in stand-by

Non arriveranno cartelle esattoriali durante le feste di Natale. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione, infatti, sarà sospesa dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019. L'obiettivo è evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell'anno. Nelle due settimane di sospensione era previsto l'invio di quasi 268mila atti che resteranno in stand-by, ad eccezione di quelli inderogabili (meno di 13 mila).