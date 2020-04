Fisco, Mef: quasi un contribuente su due dichiara un reddito sotto i 15mila euro 

C'è infine un'ultima fascia, quella dei contribuenti che denunciano un reddito complessivo superiore ai 300mila euro: si tratta dello 0,1% del totale.

Effetto detrazioni: Irpef zero per 12,6 milioni di italiani - In base a questi dati, sono 12,6 milioni i contribuenti che non versano neanche un euro di Irpef. Oltre 10,2 milioni di soggetti infatti hanno un'imposta netta pari a zero e si tratta "prevalentemente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione - scrive il ministero dell'Economia commentando i dati -, ovvero coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento". Considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bunos degli 80 euro, i contribuenti che di fatto non versano l'Irpef salgono a circa 12,6 milioni.