Fisco, l'Ue propone una nuova autorità anti-riciclaggio

Una nuova autorità per contrastare il riciclaggio di denaro sporco e nuove regole di trasparenza per i trasferimenti in criptovalute. Sono questi i due pilastri del pacchetto fiscale presentato dalla Commissione europea. Nei piani di Bruxelles il nuovo organo sarà il centro di un sistema unico di vigilanza coordinando le autorità nazionali. Fissato inoltre a diecimila euro un tetto per i pagamenti in contanti.