Fisco: Intelligenza artificiale alleata nella lotta contro gli evasori e premi a chi collabora

Cinque capitoli e 22 articoli

La bozza della riforma è articolata in cinque capitoli e 22 articoli in cui vengono esposti principi generali e tempi di attuazione; i tributi, dalle imposte sui redditi alle tassazioni degli enti territoriali: i procedimenti e le sanzioni; i testi unici e i codici; le disposizioni finanziarie. Il testo delega il governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la "revisione del sistema tributario".