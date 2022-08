Fisco, finita la tregua d'agosto: ripartono le tasse | Ecco le scadenze

La tregua di Ferragosto è finita e, nemmeno il tempo di fare i conti su quanto speso in vacanza, che i contribuenti italiani dovranno pensare al fisco.

È iniziato il " tax day ". Un altro colpo per le tasche, con 179 adempimenti e 168 versamenti che si concentrano in un solo giorno. In totale, nel mese di agosto, sono 205 gli adempimenti fiscali per circa 40 miliardi di entrate erariali attese.