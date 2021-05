Fisco, Entrate: più servizi digitali e priorità ai sostegni

Un forte impulso ai servizi forniti attraverso strumenti digitali agili, per non costringere i cittadini a rivolgersi agli sportelli, la prevenzione delle frodi e l'attivazione di controlli meno invasivi. Ma soprattutto una nuova spinta al versamento veloce dei contributi a fondo perduto per aiutare cittadini e imprese in difficoltà per il Covid. Sono alcune indicazioni contenute negli indirizzi operativi dati dall'Agenzia delle entrate ai suoi uffici.