Fisco e contratti, Landini: "In piazza da ottobre, non staremo a guardare"

"Defiscalizzare gli aumenti e rinnovare i contratti": è quanto dovrebbe fare il governo secondo il leader della Cgil Maurizio Landini, intervenuto a un convegno sulla contrattazione. "Invece di defiscalizzare gli straordinari e di far restare al lavoro fino ai 70 anni - ha spiegato -, l'esecutivo dovrebbe defiscalizzare gli aumenti salariali dei contratti nazionali e rinnovare i contratti pubblici recuperando l'inflazione". Ha poi aggiunto che su salario, fisco e politiche industriali il sindacato "non starà a guardare. In ottobre e novembre dovremo scendere in piazza e mobilitarci, altrimenti perderemo fiducia e credibilità".