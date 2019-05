Fisco, Bitonci: "No a condoni, ma aiutare le imprese in difficoltà"

"Non abbiamo mai parlato di condono". Lo ha chiarito il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci. Per le imprese la Lega punta alla riduzione dell'Ires al 20%, come prevede un emendamento al dl crescita, e ad aiutare solo le aziende in difficoltà economica con la chiusura di liti pendenti e cartelle. "Stiamo definendo i criteri di difficoltà economica", aggiunge Bitonci.