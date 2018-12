Fisco, Agenzia entrate: le cartelle si "rottamano" online

Per utilizzare il servizio bisogna accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed entrare nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2018. In questo modo, cliccando sull'apposito link, è possibile inviare la richiesta per ottenere via email il "prospetto informativo" e l'importo dovuto. Quando il contribuente sarà in possesso di tutte le informazioni necessarie della propria situazione debitoria, potrà compilare direttamente online la domanda per "rottamare" cartelle e avvisi riferiti al periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.