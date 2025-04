Firmato l'accordo tra Beko, governo, Regioni e parti sociali per i siti produttivi in Italia

In ogni caso, prosegue la nota del sindacato, "saranno utilizzati in tutte le fabbriche e in tutti gli uffici contratti di solidarietà e percorsi di uscite incentivate su base volontaria, per scongiurare i licenziamenti. Per Siena però si renderà necessario un atto normativo specifico, a cui il governo si è impegnato, per individuare un ammortizzatore sociale conservativo, stante l'impossibilità di utilizzare la solidarietà. Quanto alle uscite si prevedono incentivi, subordinati alla adesione individuale, sia per chi può che per chi non può agganciare la pensione. Con specifico riguardo alle funzioni impiegatizie c'è l'impegno ad aprire un percorso di ricollocazione per il personale oggi in esubero in tutte le postazioni che si renderanno disponibili in futuro".