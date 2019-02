Fiom: stop alla trattativa sul contratto con Fca e Ferrari

La Fiom dichiara interrotta la trattativa sul contratto con Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo afferma il segretario generale, Francesca Re David, dopo l'incontro all'Unione Industriale di Torino: "Non ci sono le condizioni per proseguire la discussione a fronte di una indisponibilità della delegazione aziendale a negoziare il sistema di relazioni sindacali", spiega. La Fiom ha in programma nei prossimi giorni assemblee per informare i lavoratori.