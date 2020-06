Fiera Milano riapre a settembre

Un altro passo verso la normalità. Le fiere e i congressi di Fiera Milano ripartono a settembre, rispettando le linee guida in fatto di sicurezza. Tra le prime fiere in calendario c'è Homi Fashion&Jewels, Homi Outdoor Home&Dehors e Sì Spositalia Collezioni.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Gli appuntamenti in calendario si svolgeranno in massima sicurezza, grazie alla collaborazione con un team di esperti e in sinergia con i principali player del settore. Fiera Milano, infatti, ha lavorato alla realizzazione di “un protocollo per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus” che traccia le linee guida concrete finalizzate a garantire una ripartenza del settore, nel pieno rispetto della normativa in vigore.

LE NOVITÀ ALL'INGRESSO

Ci sarà molta più attenzione agli ingressi che saranno scaglionati. Le linee guida sono state aggiornate al fine di migliorare la gestione dei flussi dei visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all'arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possono condurre il visitatore fino all'interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro.

FIERA MILANO PLATFORM

La riapertura coinciderà con il lancio di Fiera Milano Platform, una nuova piattaforma dedicata a tutta la community delle filiere di riferimento: espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leaders. Per facilitare le aziende espositrici, Fiera Milano rende più facile l'accesso al credito, sostenendo il finanziamento dell'investimento, in un momento particolarmente difficile per le attività produttive.

