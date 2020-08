FiberCop, via libera di Tim al Memorandum con Cdp sulla rete unica

E' arrivato il via libera dal Cda di Tim al Memorandum of understanding con Cassa depositi e prestiti sulla rete unica per la banda larga. Approvata quindi la creazione di FiberCop, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier. Sono stati sottoscritti i termini già noti dell'accordo: Kkr acquisisce per 1,8 miliardi il 37,5% della società a cui sarà conferita la rete secondaria di Tim e Fastweb avrà una quota del 4,5%.