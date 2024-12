Festività, tra Natale e l'Epifania 18 milioni di italiani in viaggio

Anche per Capodanno la maggioranza, ovvero 3 milioni 940 mila, sceglierà di restare nel Belpaese, prediligendo la montagna (33,1%), località d'arte (24,2%) o città diverse dalla propria residenza (23,9%). Il rimanente 1,8% opterà invece per l'estero, preferendo le grandi capitali europee (82,9%) e i parchi divertimenti europei (6,2%). L'alloggio preferito rimarrà la casa di parenti/amici (per il 33,5% dei casi), mentre il 26,6% andrà in albergo. Si passeranno in media 4,5 notti fuori casa. La spesa media pro capite (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà di 639 euro (562 euro per chi resterà in Italia e 1.302 euro per chi andrà all'estero). Per questo Capodanno il budget si orienterà soprattutto sui pasti (29,7%), sul pernottamento (21,5%) e sul viaggio (21,1%). Allo shopping sarà riservato l'11,3%. Per la vacanza di Capodanno si prevede un giro di affari di 2 miliardi e 800 mila euro. Il divertimento (52,9%) e la possibilità di rilassarsi (46,2%) saranno per gli italiani i principali motivi della vacanza in occasione del primo dell'anno. Il 63,2% dei vacanzieri utilizzerà la propria macchina per recarsi presso il luogo della vacanza. Il 25,1% viaggerà in aereo e il 6,3% in treno.